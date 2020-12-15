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Интернет-магазин недорогих б.у. ноутбуков

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  • Вы тестируете его, задаете все интересующие вопросы

  • Если все подошло — покупаете! Выезд и тестирование бесплатно

«НордСтар Сервис» - интернет-магазин, в ассортименте которого недорогие, но качественные б/у ноутбуки из Европы. Компания основана в 2010 году, и за десять лет успешной работы мы завоевали доверие и уважение покупателей, предлагая качественный сервис.

Хотите сэкономить и купить бу ноутбук в СПб? Мы ставим цены ниже стандартных на рынке, т.к. берем ноутбуки напрямую от поставщиков. Ведь нам не приходится сотрудничать с посредниками, как это делают некоторые конкуренты. Все ноутбуки перед покупкой можно протестировать и вживую посмотреть в выставочном зале нашего магазина.

Новинки
ноутбук HP 8440p бу
Ноутбук HP EliteBook 8440p
15,500 руб.
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Intel Core i7-M620 CPU @ 2,67GHz, 4096Mb, 320Gb, DVDRW, NVIDIA NVS 3100M, 14'HD+ 1600x900, Wi-Fi, BT, Cam.
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HP EliteBook 2570p - купить бу ноутбук из Европы
Ноутбук HP EliteBook 2570p
15,800 руб.
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Intel Core i5-3340M CPU @ 2,70GHz, 4096Mb, 180Gb(SSD), DVDRW, Intel HD 4000, 12,5'HD 1366x768, Wi-Fi, BT, Cam.
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HP 8570p бу
Ноутбук HP EliteBook 8570p
27,500 руб.
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Intel Core i7-3520M CPU @ 2,90GHz, 8192Mb, 500Gb, DVDRW, Intel HD Graphics 4000, 15,6'HD 1600x900, Wi-Fi, BT, 3G, Cam, Com-порт.
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бу ноутбук Lenovo T450
Ультрабук Lenovo ThinkPad T450
27,500 руб.
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Intel Core i5-5300U CPU @ 2,30GHz, 8192Mb, 256Gb(SSD), Intel HD Graphics 5500, 14,1' HD+ 1600x900, Wi-Fi, BT, Cam.
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HP EliteBook 8560w
Ноутбук HP EliteBook 8560w
28,500 руб.
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Intel Core i7-2620M CPU @ 2,70GHz, 8192Mb, 128Gb(SSD), DVDRW, NVIDIA Quadro 1000M, 15,6' HD+ 1600x900, Wi-Fi, BT, Cam.
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бу Dell E5470
Ультрабук Dell Latitude E5470
33,000 руб.
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Intel Core i5-6300U CPU @ 2,40GHz, 16384Mb, 256Gb(SSD), Intel HD Graphics 520, 14' FullHD IPS 1920x1080, Wi-Fi, BT, Cam.
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Популярные ноутбуки
HP 8460p б у
Ноутбук НP EliteBook 8460p
22500 18,500 руб.
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Intel Core i7-2640M CPU @ 2,80GHz, 4096Mb, 256Gb(SSD), DVDRW, AMD Radeon HD 6470M, 14'HD 1368x768, Wi-Fi, BT, Cam.
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бу ноутбук Lenovo ThinkPad L460
Ноутбук Lenovo ThinkPad L460
31500 26,500 руб.
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Intel Core i5-6300U CPU @ 2,40GHz-2,50GHz, 8192Mb, 180Gb(SSD), Intel HD Graphics 520, 14,1' FullHD IPS 1920x1080, Wi-Fi, BT, Cam.
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бу ноутбук Fujitsu LIFEBOOK U747
Ультрабук Fujitsu LIFEBOOK U747
42,500 руб.
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Intel Core i5-7200U CPU @ 2,50GHz-2.70GHz, 8192Mb, 512Gb(SSD), Intel HD Graphics 620, 14' FullHD IPS 1920x1080, Wi-Fi, BT, Cam.
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Asus FX705GM-EW126 бу ноутбук
Ноутбук ASUS TUF Gaming FX705GM
75,000 руб.
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Intel Core i7-8750H CPU @ 2,20GHz-2,21GHz, 8192Mb, 1000Gb, Intel UHD 630+NVIDIA GeForce GTX 1060, 17,3' FullHD IPS 1920x1080 144 Гц , Wi-Fi, BT, Cam.
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Бесплатная установка операционной системы и ПО

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Бесплатная доставка по Санкт-Петербургу

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Всё это – известные и надежные производители. Мы продаем бу ноутбуки с гарантированным качеством по доступной цене.

БУ ноутбуки NordstarService

Возьмем ситуацию, когда необходим ноутбук, причем четко определены его характеристики, необходимые для той или иной работы, или подбирается игровая модель. Если примерная конфигурация известна заранее, то остается только проверить в интернет магазине наличие моделей, удовлетворяющих заданным условиям. И тут оказывается, что цены «слегка» превышают выделенную на покупку сумму. Знакомо? Конечно знакомо.

Как же быть? Поступиться принципами и подобрать более простую модель? Это один из вариантов решения проблемы. Другой – обратить внимание на бу ноутбуки. Тут возникает резонный вопрос, а где искать такую технику? Рекомендуем обращаться не к знакомым или искать по интернет-барахолкам, а посетить сайт компании, торгующей бу ноутбуками, привезенными из Европы, где они использовались в крупных организациях, и в работоспособности которых нет никаких сомнений.

Купить бу ноутбук вы можете в нашем интернет-магазине. Всю предлагаемую технику мы в обязательном порядке тщательно проверяем и предоставляем гарантию. Причем понравившуюся модель вы можете проверить самостоятельно, посетив наш магазин, расположенный в Санкт-Петербурге, или мы предоставим вам удаленный доступ.

Прямые поставки без посредников позволяют нам устанавливать конкурентоспособные цены, а вам – недорого купить бу ноутбук в хорошем состоянии и в требуемой конфигурации. Это отличный способ получить желаемое, одновременно сэкономив свой бюджет. При этом ноутбук прослужит вам еще долгие годы.

Продажа бу ноутбуков – основная сфера деятельности нашего магазина. Мы тщательно подходим к процессу выбора моделей, которые интересуют наших клиентов, и которые востребованы на рынке. При этом внешний вид и работоспособность нашей техники не вызывает вопросов. Мы дорожим репутацией и предлагаем бу ноутбуки ведущих производителей, которые бережно использовались и своевременно обслуживались.

Отзывы о нашей компании
Владимир
15.12.2020
Здравствуйте. Работаю конструктором. Купил в nordstarservice ноутбук Lenovo W 520. Очень нравится на нем работать. Производительность и приятность работы значительно увеличилась.
Наталья
07.12.2020
Добрый день! Перед покупкой ноутбука долго сомневалась купить ли новый или предпочесть пусть и б/у технику, но с более широкими характеристиками за приемлемую цену. Сайт подсказали мои друзья, которые уже покупали ноутбук у Виктора. После первого же общения оказалась приятно удивлена предложениями Виктора, его компетентностью, порядочностью (на сегодняшний день редко встречающееся качество) и профессионализмом. По моей просьбе и за небольшую доплату возможности ноутбука были расширены. Ноутбук отправили компанией СДЭК с оформленной страховкой в тот же день в течение пары-тройки часов после оплаты. Вплоть до получения и проверки ноутбука постоянно были на связи с Виктором. На сегодняшний день очень довольна приобретением – всё чисто, функционально, в рабочем состоянии, соответствует предложенному варианту на сайте, без каких-либо подвохов или подводных камней. Очень благодарна друзьям за подсказку и Виктору и его команде за ответственность, отзывчивость, профессионализм и серьёзное, достойное и неравнодушное отношение к своему делу! Искренне желаю Вам, Виктор, расширения Ваших возможностей и процветания бизнесу на радость нам, Вашим клиентам!
proklovvalera
25.11.2020
Продавца нашел случайно, в контакте. До этого рассматривал эту же модель ноутбука у другой компании, через Авито. Но цена на нужный ноутбук у Виктора оказалась меньше. Сервис и консультация у Виктора были на высоте, купленный со 100% предоплатой Lenovo ThinkPad P50 получил довольно быстро, через компанию СДЭК. Покупкой доволен, все надежно, ноутбук в отличном внешнем состоянии, на пять. Работает «не слышно», обновил драйвера на сайте Леново и в центре обновления windows. Добавлю, купить за такие деньги дорогой по параметрам ноутбук, практически в отличном состоянии, даже интересно. Еще раз большое спасибо продавцу Виктору Загребину, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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